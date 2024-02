LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: è showdown sul Jebel Hafeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa dell’UAE Tour 2024, la Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa-Jebel Hafeet di 161 chilometri: ormai la salita di chiusura della corsa emiratina, che decide la conformazione finale della classifica generale.

Centocinquanta chilometri tranquilli, quasi sonnecchianti, dove vedremo il solito gruppo di uomini tentare la fuga da lontano per arrivare al traguardo. Ma non basterà, poiché tutti gli interessati alla classifica generale faranno ritmo per potersi giocare il successo e arrivare a giocarsi tutto negli ultimi 10,9 chilometri al 6,7%.

Il tratto centrale è quello più difficile della giornata, con pendenze che vanno tra il 7 ed il 10% toccando anche impercettibilmente anche il 14,5% tra il quinto e il sesto chilometro. Gli ultimi tremila metri spianano, leggermente fino ai -1 e arrivando addirittura all’1% appena superata la flamme rouge.

Ci sarà tanta battaglia tra gli uomini che vanno forte in salita: Jay Vine (UAE Team Emirates) proverà a difendere la maglia di leader dall’attacco di Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) ma ci sono anche altri interessati al ribaltone come Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Ilan Van Wilder (Soudal-Quick Step) e anche altri scalatori interessanti. Seguiremo la corsa con la nostra DIRETTA LIVE dalle 9.30: BUON DIVERTIMENTO!