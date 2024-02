LIVE Sci alpino, Slalom Palisades Tahoe 2024 in DIRETTA: Vinatzer insegue il primo podio stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Palisades Tahoe in Usa, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si conclude la due giorni di gare a Palisades Tahoe e oggi è mil giuorno dello slalom dopo il gigante di ieri, Gara importante perchè distribuisce punti preziosi pr coloro che sono in lotta per la conquista della sfera di cristallo di specialità.

Nello slalom come sempre c’è bagarre e assoluta imprevedibilità. Vero che uno come Manuel Feller ha saputo tenere una grandissima costanza lungo tutto l’anno ed infatti sta meritatamente al primo posto della classifica di specialità, ma è anche vero che ad ogni appuntamento tra i rapid gates ci sono almeno una quindicina di atleti che puntano alla vittoria. Lo scorso anno a vincere fu il norvegese Alexander Steen Olsen davanti al connazionale Timon Haugan. La Norvegia spera di rivivere quei momenti per levare quell’incredibile zero nella caselle delle vittorie al maschile in questa stagione. Ci proveranno non solo i due già citati, ma anche Atle Lie McGrath ed un Henrik Kristoffersen che quest’anno ha fatto veramente tanta fatica.

In casa Italia se nelle velocità quest’anno si sono fatte ottime cose, nelle discipline tecniche finora c’è stata tanta difficoltà, con al massimo qualche apparizione in Top-10. Di gare ce ne sono ancora e sicuramente c’è la possibilità di provare a centrare anche il podio, specialmente in slalom dove come detto può succedere di tutto. Tra i rapid gates fari puntati su Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Al via per l’italia, oltre a Sala e Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Corrado Barbera.

