Sport in tv oggi (domenica 11 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 11 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Iniziano i Mondiali di nuoto in corsia e l’Italia sarà impegnata nei quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile. Ampio spazio agli sport invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino propone lo slalom maschile a Bansko e lo slalom femminile a Soldeu, i Mondiali di biathlon regalano gli inseguimenti, da seguire anche sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, slittino, sci freestyle e short track.

L’Italia affronterà l’Irlanda nel Sei Nazioni di rugby, nella notte gli USA si fermeranno per il Super Bowl di football americano. Ampio respiro alla Coppa del Mondo di scherma, mentre gli amanti ciclismo potranno divertirsi con le diverse gare in programma. Il World Indoor Tour di atletica sbarca a New York. Si concluderanno i tornei di tennis e di golf della settimana. Consueta abbuffata con i campionati nazionali di calcio, volley, basket, pallamano, rugby e il tradizionale piatto ricco di calcio estero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 11 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 11 febbraio

03.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 09.30)

07.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Tbilisi, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

07.30 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 09.30; diretta streaming integrale su Rai Play 3, Eurovision Sports)

08.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Bakuriani (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.15 CICLISMO – Tour of Oman, seconda tappa: Al Sifah-Qurayyat (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Barcellona, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 PENTATHLON – Campionati Italiani (diretta streaming sul canale YouTube di FIPM)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile a Torino, tabelloni principali individuali (diretta streaming integrale sul canale YouTube della FIE; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 17.55; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30; diretta streaming su Rai Play dalle ore 17.55; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 17.30)

09.00 CICLISMO – Tour of Antalya, quinta tappa: Antalya-Antalya (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Bansko, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Oberhof (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, primo turno (diretta tv su Sky Sport 256; diretta tv su Sky Sport Tennis fino alle ore 15.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv): Paolini-Navarro (quarto match dalle ore 11.30)

10.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Soldeu, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.50 CICLISMO FEMMINILE – UAE Tour, quarta tappa: Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

12.00 CICLISMO – Clasica de Almeria (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

12.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Pomigliano-Inter (diretta streaming su DAZN)

12.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.15 CICLISMO – Tour de la Provence, terza tappa: Rognac-Arles (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.30)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Bansko, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Frosinone (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 CALCIO (Liga francese) – Le Havre-Rennes (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.15 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Soldeu, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Terza giornata a Dresda (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

13.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay a Oberhof (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Lille (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 maschile a Lake Placid, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Ancona-Olbia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Brindisi-Latina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, finale: Rybakina-Kasatkina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

14.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, finale: Bogdan-Pliskova (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Heerenveen-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Emilia-Mogliano, Padova-Vicenza (diretta streaming su DAZN)

14.30 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento femminile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sports)

15.00 CALCIO (Serie A) – Bologna-Lecce (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Monza-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – West Ham-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Liga francese) – Tre partite: Clermont-Brest, Lorient-Reims, Tolosa-Nantes (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Phoenix Open, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Lille (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Sampdoria (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Stoccarda-Mainz (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet femminile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

15.30 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, finale: Humbert-Dimitrov (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Perugia-Verona (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Irlanda-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 CICLISMO – Tour Colombia, sesta tappa: Sopò-Bogotà (non è prevista diretta tv/streaming)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Rayo Vallecano (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ternana-Spezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Avellino-Messina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Catania-Casertana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BASKET (Serie A) – Venezia-Pistoia (diretta streaming su DAZN)

16.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Lima, gara a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – FC Volendam-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

17.00 TIRO A VOLO (Coppa del Mondo) – Skeet maschile, finale (diretta streaming sul canale YouTube di ISSF)

17.00 BASKET (Serie A) – Olimpia Milano-Brindisi (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Quattro partite: Chieri-Bergamo, Cuneo-Trento, Roma-Pinerolo, Busto Arsizio-Casalmaggiore (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.05 BIATHLON (Mondiali) – Inseguimento maschile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sports)

17.05 CALCIO (Liga francese) – Montpellier-Lione (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Hoffenheim-Colonia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Serie A) – Trento-Treviso (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Juventus-Como (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Padova-Milano, Taranto-Civitanova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica femminile a Canmore (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 EQUITAZIONE – League of Nations ad Abu Dhabi (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

18.15 BASKET (Serie A) – Cremona-Napoli (diretta tv su DMAX; diretta streaming su dmax.it, Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – Genzano-Napoli (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Taranto (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Picerno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Turris-Foggia (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Firenze-Conegliano (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 BASKET (Serie A) – Virtus Bologna-Scafati (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY (Superlega) – Modena-Cisterna (diretta streaming su Volleyball World Tv)

19.00 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a New York (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Serie A) – Brescia-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

19.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Lac-Beauport (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.00 BASKET (Serie A) – Varese-Pesaro (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (NBA) – Miami Heat-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Sparta Rotterdam (diretta streaming su Mola Tv)

20.00 TENNIS – ATP 250 Dallas, finale: Giron-Paul (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

20.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – 20 km mass start in tecnica classica maschile a Canmore (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Napoli (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Liga francese) – Nizza-Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa, finale) – Nigeria-Costa d’Avorio (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Granada (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Deportivo Riestra-River Plate (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 BASKET (NBA) – Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Guimaraes-Benfica (diretta streaming su DAZN)

23.00 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Lanus-Platense (diretta streaming su Mola Tv)

23.00 TENNIS – ATP 250 Cordoba, finale: Bagnis-Darderi (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

Lunedì 12 febbraio

00.30 FOOTBALL AMERICANO (Super Bowl NFL) – Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, DAZN)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

19:30 Banana Sport un programma ideato e condotto da Dario Pattacini su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Alessandro Gullotta: attaccante mancino Nuoto Catania. Conduce: Andrea Addezio. su sport2u.tv