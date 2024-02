LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Canmore 2024 in DIRETTA: Barp sogna l’impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della domenica di Canmore, in cui è prevista un’altra coppia di Mass start, stavolta su 20 chilometri in tecnica classica.

La Coppa del Mondo di sci di fondo approda in Nord-America, dove si sta disputando la tappa di Canmore (CAN) che fin qui ha regalato spettacolo. Quest’oggi si passa alla tecnica classica, fatto che renderà ancora più dura la salita a inizio tracciato che tante vittime illustri ha mietuto nella giornata di venerdì. Simen Hegstad Krueger è infatti stato abile a prendere qualche metro di vantaggio all’inizio del 3° dei quattro giri da percorrere, proprio su quella salita e da lì, il campione olimpico e mondiale non è stato più raggiunto.

Altro giorno, altra possibilità di brillare per Elia Barp, che è in striscia di piazzamenti tra le prime 10 posizioni da due gare “distance” consecutive, da tre se consideriamo il roboante 5° posto nella sprint TL di ieri. Quest’oggi ci sarà la possibilità di ripetersi, anche se sarà molto difficile per il veneto replicare la gara di venerdì. Il tracciato e la neve sono graditi all’azzurro, neve veloce e ghiacciata storicamente sono graditi al Bel Paese. Non dimentichiamo inoltre Simone Daprà, fresco di miglior risultato della carriera con il 16° posto ottenuto nella gara d’apertura della tappa canadese. Insomma, dopo anni di buio (Pellegrino a parte), pare vedersi finalmente una luce nel “fondo” del tunnel nello sci di fondo maschile.

Per quanto riguarda le donne, Francesca Franchi (21ª venerdì) e Caterina Ganz proveranno ad avvicinare la top 20 in una gara di difficile lettura, dove almeno 10 atlete possono imporsi. Katharina Hennig ed Ebba Andersson possono essere i due nomi capaci di mettere giù gara dura fin dall’inizio, mentre se dovessimo arrivare in volata tutto potrebbe succedere. Kerttu Niskanen, Rosie Brennan, Heidi Weng, Astrid O. Slind e, vista la condizione, Jessie Diggins sono tutti nomi papabili per il podio.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle gare su 20 chilometri con partenza in linea in tecnica classica. Quella femminile avrà luogo alle 18.00 mentre quella maschile alle 20.15.