LIVE Irlanda-Italia, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: azzurri per giocarsela a Dublino, torna Capuozzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2024. Dopo il debutto entusiasmante di settimana scorsa allo Stadio Olimpico, l’Italia quest’oggi giocherà a Dublino, si alza ulteriormente l’asticella, ma i ragazzi di Gonzalo Quesada saranno pronti a dare battaglia.

L’Italia ha stupito nel match inaugurale contro l’Inghilterra, concludendo in testa il primo tempo e chiudendo alla fine a tre soli punti di distacco (24-27). L’Irlanda ha a sua volta convinto oltremodo, spazzando via la Francia con un netto 38-17. Questa serà Gonzalo Quesada potrà contare su Ange Capuozzo, il gioiellino della nostra nazionale era rimasto fermo ai box nel match contro l’Inghilterra per una gastroenterite. Gli azzurri hanno vinto un solo match negli ultimi 26 scontri diretti con gli irlandesi, bisogna tornare indietro al Sei Nazioni del 2013. L’Irlanda con un successo salirebbe al primo posto in classifica, mentre l’Italia al momento è ultima con un solo punto, frutto del bonus difensivo.

Le formazioni ufficiali:

ITALIA: Ange Capuozzo, Lorenzo Pani, Juan Ignacio Brex, Tommaso Menoncello, Monty Ioane, Paolo Garbisi, Stephen Varney, Michele Lamaro, Manuel Zuliani, Alessandro Izekor, Federico Ruzza, Niccolò Cannone, Pietro Ceccarelli, Gianmarco Lucchesi, Danilo Fischetti.

IRALNDA: Hugo Keenan, Calvin Nash, Robbie Henshaw, Stuart McCloskey, James Lowe, Jack Crowley, Craig Casey, Andrew Porter, Dan Sheehan, Finlay Bealham, Joe McCarthy, James Ryan, Ryan Baird, Caelan Doris, Jack Conan.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Irlanda-Italia, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni di rugby 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, meta dopo meta, emozione dopo emozione, per non perdevi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!