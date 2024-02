LIVE Italia-USA, Mondiali pallanuoto 2024 in DIRETTA: Settebello a caccia dei quarti e delle Olimpiadi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Usa, Mondiali pallanuoto 2024, spareggio per il Settebello.

Dopo aver superato la Romania nel gruppo D, l’Italia si prepara ad affrontare gli Stati Uniti in un incontro decisivo per i mondiali di pallanuoto a Doha. La vittoria sui rumeni, nonostante un’incertezza sui rigori, ha messo in luce la forza e la determinazione del Settebello.

Nonostante le cinque reti di Di Fulvio, l’Italia ha mostrato alcune debolezze in difesa, con un alto tasso di superiorità concesso agli avversari. Tuttavia, l’approccio alla partita ha evidenziato una squadra capace di gestire la pressione, un aspetto cruciale in vista del match contro gli Stati Uniti, già qualificati per le Olimpiadi.

Match: Italia-Usa

Evento: Mondiali pallanuoto 2024

Data: 11/02/2024

Ore: 17.00.

Dove vederla: Eurovision e Rai Play 3

I convocati. Atleti: Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Luca Damonte e Edoardo Di Somma (Ferencvarosi), Luca Marziali (Pallanuoto Trieste), Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Oscar Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Alessandro Velotto (CN Marsiglia), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia (RN Savona). Commissario tecnico: Sandro Campagna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Usa, Mondiali pallanuoto 2024: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 17:00 circa. Buon divertimento!