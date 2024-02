LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: Vittozzi e Wierer ci provano per la medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile dei Mondiali 2024 di biathlon. Seconda gara individuale della rassegna iridata 2024 in scena a Nove Mesto Na Morave (Cechia). Dopo la sprint di venerdì le donne tornano a competere sul percorso ceco, con la gara strettamente collegata alla precedente: l’inseguimento.

Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer proveranno ad essere della partita per le medaglie. Per farlo però le azzurre sono chiamate ad una grande rimonta. Le italiani infatti scatteranno rispettivamente in settima e decima posizione con poco più di un minuto dalla testa della gara. Nella sprint le due atlete del Bel Paese sono state perfette al poligono, sopperendo alle difficoltà viste nella parte sciata, anche a causa di materiali non perfetti. In gara ci saranno anche Samuela Comola e Michela Carrara, che partiranno dal trentasettesimo e dal quarantacinquesimo posto.

In prima posizione partirà Julia Simon, che ha disputato una gara al limite della perfezione nella Sprint. La francese è salita sul gradino più alto in un podio tutto francese, visto che alle sue spalle sono arrivate Justine Braisaz-Bouchet (+0.05), Lou Jeanmonnot (+0.41) e Sophie Chauveau (+0.44). Tra le mine vaganti di questa gara ci sono anche le sorelle Oeberg, che partiranno tra le due italiane.

La gara femminile ad Inseguimento dei Mondiali 2024 di biathlon inizierà alle 14.30. L'evento sarà trasmesso su Eurosport ed in streaming su Discovery Plus.