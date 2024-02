LIVE Costa d’Avorio-Nigeria, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA: finale di fuoco, Osimhen sfida i padroni di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Nigeria-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, la nazionale nigeriana sfida i padroni di casa per la finale.

Atto finale della Coppa d’Africa 2024, con la sfida tra Nigeria e Costa d’Avorio. Osimhen e compagni si battono per il trofeo contro la nazionale di casa, in una partita tra le due squadre che alla vigilia in molti indicavano tra le papabili per la vittoria.

La Nigeria è arrivata in finale eliminando con molta fatica il Sudafrica ai rigori, così come la Costa d’Avorio, che ha sconfitto 1-0 la Repubblica Democratica del Congo. Nigeria-Costa d’Avorio, significa un riproporre dell’incrocio della fase a gironi, poiché entrambe erano all’interno nel girone A.

Data: 11/02/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Sportitalia

Probabili formazioni

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman. Ct. Peseiro.

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba. Ct. Gasset.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Nigeria-Costa d’Avorio, Coppa d’Africa 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!