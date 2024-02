LIVE Darderi-Bagnis, ATP Cordoba 2024 in DIRETTA: l’italo-argentino insegue il primo titolo in carriera!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Facundo Bagnis, finale dell’ATP 250 di Cordoba 2024. Sarà una giornata storica per uno dei due finalisti di questo torneo, dato che entrambi vanno alla caccia del primo titolo in carriera a livello ATP. I due giocatori hanno anche un’altra caratteristica in comune: entrambi hanno iniziato il proprio cammino a Cordoba dalle qualificazioni!

Luciano Darderi, forte della testa di serie numero 2, è stato dominante nel tabellone cadetto, superano Giannessi e Collarini senza cedere neppure un set. Nel tabellone principale l’italo-argentino ha sconfitto, nell’ordine, Barrios Vera, Ofner, Hanfmann, accedendo in semifinale con 6 set vinti ed uno solo perso. Nel penultimo atto il più grande dei fratelli Darderi ha sconfitto il più quotato Sebastian Baez, vincendo in tre set.

Facundo Bagnis ha iniziato questo torneo da numero 207 del mondo. A Cordoba l’argentino ha messo in mostra un tennis di altissimo livello. Bagnis, che vanta un best ranking di 55 ATP, non ha lasciato neppure un set per strada, battendo Juan Manuel Cerundolo, Roberto Carballes Baena, Jaume Munar ed infine Federico Coria. Per il giocatore di casa si tratta della seconda finale ATP della carriera, tre anni dopo la prima.

La finale di Cordoba sarà il terzo incontro ufficiale tra Darderi e Bagnis, con l’italiano che ha vinto entrambi i precedenti. L’ultimo atto del torneo argentino inizierà alle 23.00 italiane. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now TV. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Bagnis, finale dell’ATP 250 di Cordoba 2024, a partire dalle 22.40 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!