LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: Giacomel cerca la rimonta

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’inseguimento maschile in programma a Nove Mesto (Repubblica Ceca), prova valevole per i Mondiali 2024 di biathlon. Secondo impegno individuale consecutivo per gli uomini nell’edizione iridata in corso: dopo la sprint andata in scena nella giornata di ieri, quest’oggi si disputerà la gara con partenza ad intervalli – basati sui distacchi della prova sui due poligoni – la quale metterà in palio altre medaglie.

In campo maschile è stata la formazione norvegese ad aver monopolizzato le prime posizioni nella sprint, sul cui podio sono saliti tre uomini provenienti dal paese scandinavo: Sturla Holm Laegreid si è fregiato della medaglia d’oro grazie a una prestazione impeccabile al poligono, mentre alle sue spalle troviamo Johannes Boe e Vetle Christiansen, autori di un errore a testa nelle due serie di tiro. Tra gli outsider, si segnalano il francese Eric Perrot, strepitoso quarto ieri, lo svedese Sebastian Samuelsson, i norvegesi Johannes Dale e Tarjei Boe e il transalpino Quentin Fillot Maillet, tutti atleti racchiusi nel giro di quaranta secondi.

Gli italiani hanno pagato un materiale non al livello degli attrezzi delle nazioni di vertice. Tommaso Giacomel, migliore degli azzurri nella giornata di ieri, partirà come 15mo a +1’43” dalla testa, distacco importante dalle prime posizioni, ma il giovane trentino andrà alla caccia di un risultato di assoluto prestigio che gli fornirebbe un’ottima iniezione di fiducia in vista delle prossime gare. Posizione discreta di partenza anche per Lukas Hofer, 18mo a +1’48”, più lontani invece troviamo Didier Bionaz, 28mo a +2’20”, e Patrick Braunhofer, 52mo a 3’28”.

