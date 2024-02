LIVE Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers, Super Bowl 2024 in DIRETTA: si assegna il titolo della NFL

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers, match valevole per il Super Bowl LVIII, edizione numero 58 della finale della National Football League. Tutti gli Stati Uniti si fermano per uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo: all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, si riaffrontano le due formazioni che, quattro anni fa, si sfidarono a Miami per la conquista dell’anello.

I Kansas City Chiefs vanno alla caccia del secondo titolo consecutivo, dopo che nella passata stagione i biancorossi si sono imposti nell’ultimo atto sui Philadelphia Eagles. La squadra del Missouri si affideranno alla loro stella, il quarterback Patrick Mahomes, il quale ha trascinato la propria squadra sino in finale grazie a un playoff sontuoso, nonostante nella stagione regolare i campioni in carica si siano piazzati solamente al terzo posto nella AFC Conference.

D’altro canto, i San Francisco 49ers hanno davvero impressionato nell’arco dell’intera annata. Sotto il segno di Brock Purdy, ultima scelta del Draft 2022, i californiani hanno disputato un’ottima prima parte di stagione, chiudendo in testa la classifica della NFC Conference, per poi eliminare nell’ordine Green Bay e Detroit nella fase ad eliminazione diretta, qualificandosi così per la finale per la seconda volta nel giro di cinque stagioni per l’ultimo atto della NFL.

Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers, match valevole per il Super Bowl LVIII, edizione numero 58 della finale della National Football League, il cui via è programmato per le 00.30 nella notte tra la giornata di oggi e quella di domani.