LIVE Sci alpino, Slalom Soldeu 2024 in DIRETTA: occasione per tante senza Shiffrin e Vlhova

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom di Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Ghiotta occasione per tante senza le dominatrici della specialità Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova, nel nono e terzultimo appuntamento tra i rapid gates stagionale.

Quando i topi non ci sono i gatti ballano. Si può descrivere così lo slalom odierno, uno dei più impronosticabili dell’ultimo lustro. Sono infatti fuori per infortunio sia Shiffrin che Vlhova, che hanno sempre vinto e spesso fatto doppietta in questa annata. La favorita tecnica, guardando i risultati e la posizione nella classifica di specialità, è la tedesca Lena Duerr, tra l’altro l’ultima a vincere escluse le due fuoriclasse. Ma ciò che è sicuro è che la battaglia, sia per il successo sia per il podio, sarà apertissima. Hanno già provato l’ebrezza della top-3 in stagione la croata Zrinka Ljutic, le svedese Anna Swenn-Larsson e Sara Hector, la statunitense AJ Hurt, le austriache Katharina Truppe e Liensberger, tra coloro che saranno al via. Una certezza c’è, ci sarà una nuova vincitrice in slalom a livello femminile.

La squadra azzurra vuole provare a far saltare il banco, perché quando ci sono queste occasioni bisogna sfruttarle. Il pendio, con tanto ripido, sorride alle caratteristiche delle nostre specialisti, che devono ovviamente fare un salto in avanti. Se Marta Rossetti sarà quella del 5° posto di Killington, il podio potrebbe essere alla portata, se è quella delle ultime gare già la seconda manche sarebbe un successo. Sta molto bene Lara Della Mea, ieri assai positiva in gigante fino all’uscita, mentre è tornata in fiducia anche Martina Peterlini. Le italiane avranno pettorali alti, e quindi sarà fondamentale che la pista regga, con la nevicata mista ad acqua che non vuole placarsi nel principato andorrano.

Prima manche in programma alle 10.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.30.