Salto con gli sci: Manuel Fettner vince la qualificazione a Sapporo, passano due azzurri su quattro

Va a Manuel Fettner la qualificazione di Sapporo (HS137). L’austriaco, al termine di una giornata un po’ complicata dal punto di vista ventoso, porta a casa un’ottima giornata d’apertura in terra nipponica con il salto migliore in tutti i sensi, per misura (136.5 metri) e punteggio (139).

Alle sue spalle il primo dei padroni di casa, Ren Nikaido, che salta 133 metri e ottiene 130.6 punti senza un gran bisogno di compensazione. Completa il podio il tedesco Philipp Raimund, 130 metri e 129.4 punti per la terza posizione. A completamento della top 5 ci sono, ancora in quota Austria e Giappone, rispettivamente Daniel Tschofenig e Ryoyu Kobayashi, l’uno con 129 punti e l’altro con 128.1 (e, comunque, buone prove).

Sesto il primo dei norvegesi, Johann Andre Forfang, che stampa un 127.9 sulla neve: dietro di lui i due sloveni Domen Prevc e Lovro Kos a 127.4 e 126.8. Nono l’altro norge Kristoffer Eriksen Sundal con 125.6, un decimo meglio di Stefan Kraft: l’austriaco è, appunto, decimo.

In casa Italia, sebbene senza brillare, passano Alex Insam e Giovanni Bresadola: l’uno è 38° con 95 punti, l’altro 49° con 85. Fuori Francesco Cecon, 53° con 67.4; squalificato prima ancora di saltare Andrea Campregher. Da segnalare la qualificazione, a 51 anni, del leggendario Noriaki Kasai, da 45°.