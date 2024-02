Sci alpino, torna la velocità nel weekend a Kvitfjell. Dominik Paris guida un ambizioso gruppo azzurro

La Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa in Norvegia a Kvitfjell per un fine settimana tutto dedicato alla velocità. In programma infatti ci sono una discesa (sabato) e un superG (domenica) su una pista che lascia dolcissimi ricordi ai colori azzurri ed in particolare a Dominik Paris, che va a caccia della quinta vittoria in carriera sulle nevi norvegesi.

Kvitfjell è una delle località preferite dall’altoatesino e sicuramente una di quelle dove ha maggiormente vinto in Coppa del Mondo. I successi in discesa sono tre (2016, 2019 e 2022) con anche uno in superG nella magica doppietta del 2019. Una stagione finora brillante quella del veterano azzurro, che vuole tornare nuovamente sul gradino più alto del podio come in Val Gardena.

Restando sempre tra le fila azzurre ovviamente i fari sono puntati anche su Mattia Casse e Florian Schieder per quanto riguarda la discesa e su Guglielmo Bosca in vista del superG. I tre possono assolutamente puntare ad un podio che finora solamente Casse non è ancora riuscito a centrare in questa stagione. Attenzione a Bosca anche in ottica classifica di specialità, visto che il lombardo può ambire a finire tra i primi tre.

Marco Odermatt si presenta in Norvegia con il primo posto sia nella classifica di discesa sia in quella di superG. In carriera il campione svizzero non solo non ha mai vinto, ma non è nemmeno mai salito sul podio a Kvitfjell. L’obiettivo dell’elvetico in questo finale di stagione è quello di assicurarsi ben quattro coppe del mondo, con quella di discesa che al momento è quella più in bilico.

Infatti ci sono solo sei punti a dividere Odermatt dal francese Cyprien Sarrazin, che vuole sfruttare al massimo questo fine settimana per diventare il nuovo pettorale rosso in discesa. Il transalpino vuole poi riscattare il deludentissimo fine settimana di Garmisch, chiuso con un undicesimo posto nel primo supergigante e poi con un’uscita di pista il giorno dopo.

Tra i favoriti per entrambe le gare del weekend non può non essere inserito l’austriaco Vincent Kriechmayr, ma attenzione alle sorprese come nella discesa del 2022, quando a vincere fu una coppia, quella composta dal canadese Cameron Alexander e dallo svizzero Niels Hintermann, che comunque vanta un altro podio sempre in discesa. Rimanendo tra le fila del Canada attenzione in superG ad un James Crawford che ha voglia di mettersi alle spalle un periodo molto deludente, ma anche all’austriaco Raphael Haaser e Nils Allegre, due outsider di lusso sempre in supergigante.