Lara Gut-Behrami vince anche la discesa di Crans Montana e ipoteca la Coppa del Mondo. Tre azzurre ai piedi del podio

La Coppa del Mondo ha ormai preso la direzione della Svizzera, con Lara Gut-Behrami che mette una serie ipoteca sulla sua seconda sfera di cristallo. Continua il momento magico dell’elvetica, che trionfa anche nella discesa di casa a Crans Montana, tornando al successo in questa specialità due anni dopo l’ultima volta (gennaio 2022 ad Altenmarkt).

Una gara accorciata, ma nella parte bassa, con il traguardo che è stato alzato di qualche porta a causa dei problemi con la neve per le alte temperature nel finale. Gut-Behrami ha fatto la differenza nella prima parte, guadagnando anche cinque decimi su tutte le avversarie e poi gestendo il vantaggio, nonostante qualche piccola sbavatura proprio in prossimità dell’arrivo.

Alle spalle dell’elvetica c’è una coppia visto che al secondo posto hanno concluso a pari merito l’austriaca Cornelia Huetter e la svizzera Jasmine Flury, quest’ultima capace di una rimonta clamorosa negli ultimi due intermedi. Entrambe hanno accusato alla fine un ritardo di 21 centesimi dalla vincitrice.

Bella prova di squadra per l’Italia, a cui è mancato davvero solo il podio. Laura Pirovano conferma il feeling con Crans Montana ed eguaglia il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, ottenuto proprio su questa pista nel 2021. La trentina è quarta al traguardo a 30 centesimi dalla vetta.

Quinta posizione per un’ottima Marta Bassino, bravissima ad inserirsi con il pettorale 21. La piemontese ha concluso a 38 centesimi da Gut-Behrami, sciando molto bene nella parte più tecnica. Sono enormi i rimpianti, invece, per Federica Brignone, sesta dietro alle due connazionali (+0.46). La valdostana, però, ha commesso un clamoroso errore a due porte dal traguardo, finendo lunghissima e fuori dalla traiettoria, gettando così al vento un podio praticamente certo.

Settimo posto per la svizzera Priska Nufer (+0.51), che ha preceduto l’austriaca Ariane Raedler (+0.53) e la slovena Ilka Stuhec (+0.54). Completa la Top-10 l’austriaca Stephanie Venier (+0.59).

A punti per l’Italia ci sono anche Nicol Delago (+1.00) e Teresa Runggaldier (+1.33) ventunesima e per la quarta volta tra le trenta in Coppa del Mondo. Appena fuori dalla Top-30 Roberta Melesi (+2.18) e Nadia Delago (+2.25). Più attardate Vicky Bernardi (+2.47) e Sara Thaler (+2.61).

Nella classifica generale di Coppa del Mondo come detto Lara Gut-Behrami ha allungato nettamente sull’infortunata Mikaela Shiffrin (1314 punti contro 1209). Federica Brignone consolida la terza posizione con 968 punti. In quella di specialità c’è ancora Sofia Goggia in testa (350), ma il sorpasso di Gut-Behrami dovrebbe arrivare già nella giornata di domani, visto che l’elvetica è a 309.