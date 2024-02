LIVE Sci alpino, Seconda prova Kvitfjell 2024 in DIRETTA: ultimo test per Paris e gli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Dopo il primo assaggio di ieri, oggi si rifiniscono i particolari in vista della gara di domani e del superG di domenica.

Prima prova che è stata disputata su un tracciato accorciato, con la partenza all’altezza di quella del superG per via di un banco di nebbia nella parte alta. Oggi diventa quindi l’unica occasione per gli uomini-jet per provare la pista da cima a fondo, sempre sperando nella clemenza del meteo. Ieri il migliore di tutti è stato lo svizzero Niels Hintermann, già sul primo gradino del podio da queste parti qualche anni fa, che ha veramente impressionato. Alle sue spalle sue sorprese, l’americano Jared Goldberg e l’elvetico Franjo Von Allmen. Kvitfjell è da sempre un pendio che regala sorprese e possibilità di fare il tempo anche con pettorali alti, per via anche di una neve che si riscalda e solitamente velocizza con il passare dei pettorali. Per quel che riguarda la lotta per la coppetta di specialità ha destato ottime impressioni Cyprien Sarrazin, mentre Marco Odermatt è stato decisamente più guardingo.

La prestazione nella prima prova della squadra italiana è stata tutto sommato positiva, con ben 4 alfieri nei primi 16. Mattia Casse ha chiuso sesto disputando una discesa pulita e senza sbavature, a meno di due decimi dal quarto posto. A pari merito Guglielmo Bosca e Dominik Paris, autori di due training opposti. Bosca molto performante da metà in giù, Paris assoluto dominatore della parte alta, con il miglior tempo assoluto nel primo intermedio. Unendo le due discese può saltare fuori una prova davvero competitiva. Molto bene anche Christof Innerhofer, a suo agio sul tecnico; mentre un po’ più in difficoltà gli altri. Per tutti i non citati ci sarà selezione, con i pettorali disponibili che sono 8 e gli azzurri al cancelletto 9.

