Slittino, avanzano tutti gli italiani dopo la tappa di Nations Cup di Oberhof

Buone notizie per i colori azzurri dalla Nations Cup della seconda tappa di Oberhof (Germania) valevole come settimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Tutti i nostri portacolori, infatti, hanno potuto staccare il pass per le gare che si disputeranno nel corso del fine settimana.

Nella prova di singolo femminile, sul budello teutonico, svetta Verena Hofer con il crono di 42.214 con appena 2 centesimi di vantaggio sull’austriaca Hannah Prock e 77 sulla lettone Sigita Berzina, mentre è quarta Nina Zoeggeler a 143.

Tra gli uomini, nel singolo, primeggia il lettone Gints Berzins in 43.146 con 15 millesimi di margine sullo slovacco Jozef Ninis e 88 sullo svedese Svante Kohala, mentre è quarto l’australiano Alexander Michael Ferlazzo a 172. Chiude solamente 10°, ma avanza, Alex Gufler a 772.

Nella prova di doppio maschile la migliore prestazione la mettono a segno Ludwig Rieder e Lukas Gufler con il tempo di 42.081 davanti agli statunitensi Di Gregorio/Hollander a 66 millesimi ed agli slovacchi Vavercak/Zmij a 439. Quarti i canadesi Wardrope/Zajanski a 596.