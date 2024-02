LIVE Sci alpino, discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone cerca un acuto nella specialità più ostica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DELLA DISCESA

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della prima delle due discese femminili in programma a Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Nei giorni scorsi si sono disputate due prove cronometrate, domani si terrà la seconda discesa, mentre domenica ci sarà un superG.

Saranno nove le azzurre al via: Nicol Delago col 2, Laura Pirovano col 4, Federica Brignone col 9, Marta Bassino col 21, Nadia Delago col 26, Teresa Runggaldier col 27, Sara Thaler col 37, Vicky Bernardi col 45 e Roberta Melesi col 46. Saranno 49 le atlete al via, con 12 Paesi rappresentati.

La prima delle due discese femminili in programma a Crans Montana, in Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 10.30: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.00.