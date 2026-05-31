Ginnastica artistica, l’Italia cala il tris: Casali, Speranza e Villa vincono in World Challenge Cup!

L’Italia ha ben figurato nella tappa della World Challenge Cup di ginnastica artistica (il secondo circuito internazionale itinerante per importanza dopo la Coppa del Mondo), andata in scena a Koper (Slovenia). Lorenzo Casali ha vinto al corpo libero con il punteggio di 13.500 (5.6 il D Score), precedendo il tedesco Timo Eder (13.266) e il taiwanese Lee Yu-Chen (13.000), meritandosi un successo di rilievo lungo il cammino che condurrà agli Europei di agosto.

Simone Speranza ha trionfato al volteggio con la media di 13.966, precedendo due rivali di rilievo come lo svizzero Luca Murabito (13.783) e il padrone di casa Beno Kunst (13.183). Il 19enne siciliano, già argento iridato juniores agli anelli, è salito sul secondo gradino del podio proprio al castello con il riscontro di 13.533 (4.7 la nota di partenza), cedendo soltanto all’ucraino Bohdan Suprun (13.600).

La tripletta di trionfi tricolore è stata completata da Riccardo Villa, che ha piazzato una pregevole stoccata alla sbarra (13.633, 4.8 la nota di partenza) per precedere Timo Eder (13.433) e l’olandese Martijn de Veer (13.366).