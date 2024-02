Ginnastica artistica, le Fate tornano in Serie A: D’Amato, Villa, Iorio, Andreoli e Esposito leader ad Ancona

La Serie A1 di ginnastica artistica ripartirà da Ancona, dove sabato 24 febbraio andrà in scena la seconda tappa del massimo campionato italiano a squadre. La stagione prosegue nel capoluogo marchigiano dopo l’apertura di due settima fa a Montichiari, prosegue la lunga cavalcata che condurrà agli Europei di Rimini in primavera e soprattutto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Il meglio che l’Italia può offrire in campo internazionale sarà impegnato in questa occasione, ad eccezione di Vanessa Ferrari e Martina Maggio.

La Brixia Brescia si presenterà ancora una volta con tutti i favori del pronostico dopo la vittoria nella gara d’apertura. La corazzata del DT Enrico Casella e del Presidente Folco Donati andrà a caccia del 22mo scudetto della propria storia, facendo affidamento su praticamente tutte le Fate. Alice D’Amato ha già strabiliato a Montichiari, Asia D’Amato è parsa pimpante al rientro dall’infortunio, Giorgia Villa ha sfoggiato anche il corpo libero, Elisa Iorio ha piazzato una stoccata sugli staggi, Angela Andreoli vuole riemergere dopo un momento poco brillante dal punto di vista agonistica, Veronica Mandriota sarà della partita.

Manila Esposito, cresciuta in maniera esponenziale nel 2023, difenderà invece i colori della Ginnastica Civitavecchia (seconda a Montichiari), che potrà contare anche su July Marano (reduce dalla tappa di Coppa del Mondo a Il Cairo) e sul prestito di Nunzia Dercenno. L’Artistica 81 di Trieste guidata da Benedetta Gava è reduce dal terzo posto, attenzione alla Ginnastica Heaven di Roma con Arianna Belardelli e Matilde Ferrari. Da seguire anche il Centro Sport Bollate di Giada Grisetti e la Biancoverde Imola di Alessia Guicciardi e Carolina James.

La neopromossa Libertas Vercelli, guidata dalla giovane promettente Giulia Perotti, era piaciuta tanto al debutto e proverà a replicarsi. La Giglio Montevarchi e la Renato Serra di Cesena porteranno in gara due straniere di rilievo come la spagnola Leire Escauriaza Tipacti e l’olandese Tisha Volleman. Completano il quadro le altre neopromosse Ginnastica Riccione (con Zoja Szekely) e GAL Lissone (in passato capace di vincere gli scudetti, tra le sue fila avrà la veterana polacca Marta Pihan-Kulesza).