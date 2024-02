Ginnastica artistica, Vannucchi e Casali guidano il Romagna Team alla vittoria in Serie A1. Targhetta e De Rosa in luce

Il Gymnastic Romagna Team ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, andata in scena al Palaprometeo di Ancona. La compagine romagnola si è imposta con il punteggio di 242.900 sotto l’impulso dei suoi due uomini di punta: Niccolò Vannucchi (14.650 al volteggio, 13.950 agli anelli, 13.650 al corpo libero, 13.700 alle parallele pari, 13.650 alla sbarra) e Lorenzo Minh Casali (13.400 al cavallo, 13.900 alle parallele, 13.800 alla sbarra, 14.750 al volteggio, 13.750 agli anelli, peccato per la caduta al corpo libero dove si è fermato a 11.800). Sul gradino più alto del podio salgono anche Roberto Marzocchi, Andrea Dotti e Samuel Pompinetti.

Netto vantaggio nei confronti della Ginnastica Pro Carate (239.900), guidata da Yumin Abbadini (14.100 al corpo libero, 13.950 agli anelli, 13.900 alle parallele, 14.200 alla sbarra, 14.250 al volteggio) con il sostegno di Riccardo Villa, Diego Vazzola, Daniel Carron Caro, Giacomo Arena, Matteo Fortuna. Terzo posto per la Virtus Pasqualetti Macerata (239.050): i Campioni d’Italia non sono riusciti a replicare il successo ottenuto tre settimane fa a Montichiari, è mancata la bordata alle parallele pari di Matteo Levantesi (13.200 con errore per il finalista mondiale), che ha comunque fornito un valido contributo anche su altri attrezzi, mentre Mario Macchiati si è distinto soprattutto tra cavallo (13.750) e parallele pari (14.450), senza dimenticarsi di Andrea Cingolani (14.000 agli anelli e 13.350 al corpo libero).

Quarta la Panaro Modena (237.550) di Andrea Russo, a precedere l’Artistica Brescia (236.800) e la Ghislanzoni GAL Lecco (235.250) di un magistrale Edoardo De Rosa (di impatto il 14.700 al cavallo). Settima la Spes Mestre (233.450) di Stefano Patron, Nicolò Mozzato e Gabriele Targhetta (14.700 al cavallo), che precede la Giovanile Ancona (233.350 per Tommaso Brugnami, Lay Giannini e compagni). Nono il Corpo Libero Gym Team Padova (229.200), che ha dovuto fare a meno della stoccata di Carlo Macchini alla sbarra (ieri ha accusato un leggero fastidio muscolare e ha preferito rinunciare alla gara). Chiudono la classifica la EUR Roma (228.450), la Palestra Ginnastica Ferrara (226.950, erano privi del prestito ucraino Illia Kovtun, impegnato in Coppa del Mondo a Cottbus) e la Juventus Nova Melzo (221.950).