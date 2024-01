WTA Linz, Jasmine Paolini subito ko: Katie Boulter si impone con un doppio 6-2

Jasmine Paolini si arrende subito nel torneo di Linz. L’attuale numero 24 al mondo non è quasi mai in partita nel debutto in Austria contro la britannica Katie Boulter, che si impone con un doppio 6-2. Dal possibile derby azzurro con Martina Trevisan a due sconfitte sonore per le due italiane, con Boulter che affronterà Anastasia Pavlyuchenkova.

Nella prima frazione Jasmine fa enorme fatica a fare suoi gli scambi. La sua seconda è parecchio friabile e Boulter cavalca la situazione, guadagnandosi subito il break. La numero 53 del mondo tiene il vantaggio grazie ad un ottimo rendimento con la prima, con cui concede solo due punti, e si prende il break anche nel quinto gioco, per poi chiudere i conti poco dopo.

Anche il secondo set inizia come il primo, con Paolini che perde immediatamente il servizio. Stavolta però Boulter offre qualche chance immediata, che l’azzurra non riesce a sfruttare. Ma la battuta della numero 24 al mondo continua a fare i capricci: recupera da 0-40 nel terzo gioco, ma non riesce nell’intento due game dopo. L’ultimo sussulto per aprire uno spiraglio arriva poi nel sesto game, ma Boulter annulla altre tre palle break prima di archiviare la pratica.

Gran resa con la prima di servizio della britannica, con cui concede solo cinque punti (31/36) e approfitta dall’altra parte della palla che viaggia poco di Paolini, a cui strappa il 50% dei punti in risposta.

Foto: LaPresse