WTA Brisbane 2024, sarà derby bielorusso tra Sabalenka e Azarenka in semifinale, Noskova manda ko la giovane Andreeva

Il torneo femminile di Brisbane ha le sue quattro semifinaliste, con l’Est Europa che ruggisce. In primis nella persona di Aryna Sabalenka, prima giocatrice del seeding e seconda al mondo, che spazza via Daria Kasatkina. Dominio nella prima frazione, marce meno alte nella seconda, a spingere la bielorussa verso il successo è la percentuale di conversione sulla seconda avversaria, un 17/21 da far tremare i polsi. Una donna in missione per gli Australian Open, che si scioglie solo quando le dicono che tra il pubblico è presente anche l’attore Jude Law.

E per lei sarà derby nazionale con Viktoria Azarenka, che ha dovuto invece lottare parecchio contro la lettone Jelena Ostapenko. Anche perché nel terzo e decisivo set, in una sfida strapiena di capovolgimenti di fronte, è andata anche sotto di un break, avendo però la forza di recuperarlo immediatamente e di spingere al momento giusto, per chiudere i conti nel dodicesimo gioco.

L’altra semifinale vedrà invece protagoniste Linda Noskova ed Elena Rybakina. La kazaka ha dovuto giocare solo un set per poi usufruire del ritiro di Anastasia Potapova per infortunio, con la russa che ha provato a stringere i denti senza successo. La ceca si toglie invece la soddisfazione di mandare ko la stellina Mirra Andreeva, che rimanda l’appuntamento con la prima semifinale in carriera nel circuito maggiore.

WTA BRISBANE, RISULTATI 5 GENNAIO

V. Azarenka b. J. Ostapenko 6-3 3-6 7-5

E. Rybakina b. A. Potapova 6-1 RIT.

L. Noskova b. M. Andreeva 7-5 6-3

A. Sabalenka b. D. Kasatkina 6-1 6-4

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...