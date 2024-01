Tennis, gli orari di tutte le finali di domenica 7 gennaio: United Cup, Brisbane, Auckland e Hong Kong. La guida tv

Il tennis è rientrato nel vivo: dopo il periodo di off-season a dicembre, l’inizio di gennaio ci ha riportato subito tanti tornei e tante partite in vista del piatto forte che sarà l’Australian Open da domenica prossima.

Domani andranno in scena quattro finali tra Brisbane, Sydney e Hong Kong. A Brisbane ci saranno finale femminile e finale maschile che vedranno in entrambi i casi le prime due teste di serie all’opera: Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina nel caso delle donne, Holger Rune e Grigor Dimitrov nel caso degli uomini. Ad Auckland si sfideranno in un match generazionale Coco Gauff ed Elina Svitolina.

Interessante sarà anche l’ultimo atto dell’ATP 250 di Hong Kong che vedrà sfidarsi un top 10 consolidato come Andrey Rublev e il finlandese Emil Ruusuvuori che vuole sgomitare in questa stagione per un posto più in alto in classifica. Infine, ci sarà la finale di United Cup che vedrà opposte la Polonia guidata da Hurkacz e Swiatek contro la Germania di Alexander Zverev e Angelique Kerber.

Di seguito il calendario completo con tutti gli orari, il programma e come vedere in tv le finali di domenica 7 gennaio, giornata che conclude la prima settimana della stagione tennistica 2024.

CALENDARIO FINALI TENNIS DOMENICA 7 GENNAIO

Ore 5.00 – Coco Gauff vs Elina Svitolina, finale WTA 250 Auckland

Ore 5.30 – Aryna Sabalenka vs Elena Rybakina, finale WTA 500 Brisbane

Non prima delle 7.30 – Holger Rune vs Grigor Dimitrov, finale ATP 250 Brisbane

Ore 9.30 – Andrey Rublev vs Emil Ruusuvuori, finale ATP 250 Hong Kong

Ore 10.30 – Polonia vs Germania, finale United Cup

DOVE VEDERE IN TV LE FINALI DI DOMENICA 7 GENNAIO

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) per le finali di Brisbane, Sky Sport Tennis (203) per finali Hong Kong e Auckland in pay-tv. Supertennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky) per la finale della United Cup in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per le finali di Brisbane, Hong Kong e Auckland; supertennis.tv per la finale di United Cup.

Foto: Lapresse

