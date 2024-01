WTA Brisbane 2024, Sabalenka e Rybakina in finale: riedizione dell’ultimo atto dell’Australian Open

Così come ad Auckland, anche a Brisbane la finale sarà tra numero 1 e numero 2 del tabellone. Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina si giocheranno il titolo in Australia, nella riedizione della finale del 2023 dell’Australian Open: chissà che non sia un presagio per l’andamento dell’Happy Slam.

Nel primo match la kazaka ha avuto ben pochi problemi nel superare la ceca Linda Noskova, che paga un brutto 39% con la seconda di servizio e soprattutto di non aver sfruttato l’unico momento in cui sembrava poter ribaltare emotivamente la partita: perso il primo set e sotto di un break nel secondo, la numero 40 al mondo ha avuto tre palle break in fila per riportarsi subito sotto. Rybakina però le ha detto no e spinta dall’onda emotiva ha strappato di nuovo la battuta alla sua avversaria, chiudendo con un comodo 6-3 6-2.

Pochi problemi anche per Sabalenka, che ha avuto la meglio sulla connazionale Viktoria Azarenka dominando il primo set e gestendo nel secondo: un 6-2 6-4 arrivato in un’ora e mezza con cui Aryna dimostra tutti i suoi miglioramenti al servizio (10 aces). Quello tra di loro sarà il decimo confronto in carriera, al momento siamo a sei successi a tre in favore della bielorussa, che come detto vinse la finale degli Australian Open, mentre nel marzo successivo la kazaka si prese il 1000 di Indian Wells.

WTA BRISBANE 2024, RISULTATI 6 GENNAIO

E. Rybakina b. L. Noskova 6-3 6-2

A. Sabalenka b. V. Azarenka 6-2 6-4

Foto: LaPresse

