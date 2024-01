WTA Brisbane, Elena Rybakina strapazza Aryna Sabalenka e fa suo il titolo

Ci si aspettava la prima partita di livello del 2024, e invece il pubblico di Brisbane non può fare altro che rimanere deluso. Elena Rybakina stravince il confronto con Aryna Sabalenka nella riedizione della finale degli Australian Open e si porta a casa il sesto titolo in carriera con un netto 6-0 6-3.

Partita che viene viziata anche da un piccolo problemino fisico della bielorussa, che prova a giocarsi sopra ma, dopo i primi errori, inizia piano piano a deprimersi lasciando campo libero alla kazaka, bravissima ad attaccare spesso in risposta: è bagel in 25 minuti.

Il copione sembra essere rispettato anche nella seconda frazione, con Rybakina che vola immediatamente sul 2-0, ma arriva la reazione d’orgoglio di Sabalenka che si prende l’immediato controbreak. Potrebbe essere il preludio per un gran secondo tempo, ma non è così: la kazaka torna subito a pressare e si riporta in vantaggio sul 4-1. La bielorussa ci prova, ma la numero 4 al mondo non sbaglia niente e vince al primo match point.

Gran partita di Rybakina, con 7 aces, il 73% con la prima (22/30) ed il 60% con la seconda (9/15). E soprattutto, sfrutta cinque delle sette palle break a lei concesse in partita.

