WTA Brisbane 2023: Sabalenka e Rybakina avanzano facilmente ai quarti, Potapova elimina Kudermetova

Si è conclusa poco fa un’altra giornata al WTA 500 di Brisbane. Sul cemento australiano si sono disputati oggi tutti gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto facile per Aryna Sabalenka: la bielorussa (n.1 del seeding) ha dominato dall’inizio alla fine contro la cinese Lin Zhu e si è imposta per 6-1 6-0. Ora ai quarti Sabalenka dovrà vedersela con la russa Daria Kasatkina (n.5 del torneo), capace oggi di sconfiggere la polacca Magda Linette (testa di serie n.9) per 6-4 6-2.

Bene poi anche Jelena Ostapenko e Mirra Andreeva. La lettone (n.3 del seeding) ha battuto la ceca Karolina Pliskova per 6-2 4-6 6-3 e si è guadagnata il quarto contro la bielorussa Victoria Azarenka, dato che quest’ultima è uscita vincitrice dalla sfida contro la francese Clara Burel (7-5 6-2); la classe 2007 russa, invece, ha annientato l’australiana Arina Rodionova con un doppio 6-1 e ha raggiunto ai quarti Linda Noskova. La ceca, quest’oggi, ha superato l’argentina Julia Riera per 6-1 6-7(4) 6-3.

Infine, l’altro quarto di finale che si è delineato nella giornata odierna è quello tra Elena Rybakina e Anastasia Potapova. Nei rispettivi match di oggi, la kazaka (n.2 del torneo) ha battuto la belga Elise Mertens (testa di serie n.13) con un nettissimo 6-1 6-0, mentre la russa (n.11 del seeding) si è imposta contro la sua connazionale Veronika Kudermetova (n.6 del torneo) per 7-5 6-7(7) 6-4

I RISULTATI DI GIORNATA

A. Sabalenka (BLR) (1) – L. Zhu (CHN) (15) 6-1 6-0

D. Kasatkina (RUS) (5) – M. Linette (POL) (9) 6-4 6-2

J. Ostapenko (LAT) (3) – Ka. Pliskova (CZE) (16) 6-2 4-6 6-3

V. Azarenka (BLR) – C. Burel (FRA) 7-5 6-2

L. Noskova (CZE) – J. Riera (ARG) 6-1 6-7 6-3

M. Andreeva (RUS) – Ar. Rodionova (AUS) 6-1 6-1

A. Potapova (RUS) (11) – V. Kudermetova (RUS) (6) 7-5 6-7 6-4

E. Rybakina (KAZ) (2) – E. Mertens (BEL) (13) 6-1 6-0

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...