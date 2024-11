Jasmine Paolini in esibizione ad Abu Dhabi a dicembre, ci saranno anche Sabalenka, Swiatek e Medvedev

Il mese di dicembre sarà particolarmente ricco non solo per quanto riguarda la preparazione verso la stagione 2025 nel tennis, ma anche per tutti i modi differenti con cui i giocatori l’affronteranno. E, per Jasmine Paolini, ci sarà tempo anche per giocare un’esibizione nel passaggio verso l’Australia, dove giocherà la United Cup tra fine 2024 e inizio del nuovo anno.

La finalista di Roland Garros e Wimbledon, nonché numero 4 del mondo, sarà protagonista nella World Tennis League, un evento che si giocherà ad Abu Dhabi dal 19 al 22 dicembre e che vedrà, a livello di intrattenimento, anche tre concerti di figure di spicco della musica. In particolare, il 19 ci sarà Bryan Adams, il 20 Anastacia, il 21 si divideranno il palco Akon e Sean Paul.

Quanto al fatto sportivo, saranno 16 i tennisti protagonisti negli Emirati Arabi Uniti, suddivisi in quattro team da quattro. Il Team Kites di Jasmine Paolini comprenderà anche la spagnola Paula Badosa, il greco Stefanos Tsitsipas e Nick Kyrgios, con l’australiano che ha annunciato il ritorno agli Australian Open 2025.

Nel Team Hawks, invece, ci saranno la numero 1 WTA, la bielorussa Aryna Sabalenka, la russa Mirra Andreeva, l’americano e finalista Slam Taylor Fritz e l’indiano Sumit Nagal. Del Team Falcons faranno parte la francese Caroline Garcia, la kazaka Elena Rybakina e i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev. Infine, il Team Eagles avrà la polacca e campionessa del Roland Garros Iga Swiatek, la ceca e campionessa di Wimbledon Barbora Krejcikova, il norvegese Casper Ruud e l’altro polacco Hubert Hurkacz.

Il format, con incontri ogni giorno alle 16:00 e alle 20:00 (in Italia) tra i team e finale il 22 dicembre alle 20:00: nel primo giorno gli incontri saranno, in questo ordine, Falcons-Hawks ed Eagles-Kites, nel secondo Eagles-Hawks e Falcons-Kites, nel terzo Falcons-Eagles e Hawks-Kites.