Coco Gauff sorprende Aryna Sabalenka e si giocherà il titolo delle WTA Finals contro Zheng

Una vittoria di grande importanza e prestigio. Coco Gauff ha battuto Aryna Sabalenka nella seconda semifinale delle WTA Finals 2024. Sul veloce indoor di Riad (Arabia Saudita), la n.3 del ranking si è imposta contro la n.1 WTA con il punteggio di 7-6 (4) 6-3 in 1 ora e 51 minuti di partita.

Un successo che ha consentito alla statunitense di raggiungere per la prima volta l’ultimo atto nel Master di fine anno e anche di passare in vantaggio nel computo degli scontri diretti con la bielorussa (5-4), prendendosi una rivincita dopo la semifinale persa nel WTA1000 di Wuhan (Cina). Sul cammino di Gauff, quindi, ci sarà proprio una rappresentante del Paese asiatico citato, vale a dire Zheng Qinwen, contro la ceca Barbora Krejcikova.

Nel primo set diversi ribaltamenti di fronte nelle prime fasi. Entrambe le giocatrici palesano problemi nella gestione dei turni al servizio, con Sabalenka che cancella due palle break nel secondo gioco e Gauff che invece subisce il break nel successivo. L’americana, però, reagisce immediatamente, mettendo sotto pressione la rivale alla battuta e strappandole a zero il servizio. Una partita estremamente tesa in cui la nativa di Minsk sbaglia più del dovuto, specialmente dal lato del dritto, ma nello stesso tempo anche la tennista degli States evidenzia le solite criticità dal lato destro del campo. E così break nell’undicesimo e contro-break nel dodicesimo game si giustificano. Spetta al tie-break dirimere la questione e la n.1 del mondo è un mezzo disastro al servizio, non conquistando alcun punto nel caso specifico. Pertanto il 7-4 in favore di Gauff si giustifica in questa maniera.

Nel secondo set la partita è sempre più nelle mani dell’americana, che scappa via nel terzo e nel quinto game, approfittando dei passaggi a vuoto marchiani dell’avversaria. Il doppio break di vantaggio consente all’americana di mantenere un certo vantaggio in una fase in cui entrambe non sono così efficienti nel fondamentale del servizio. Le tenniste, infatti, dal sesto al nono gioco non fanno più punti nei turni in battuta e alla fine è Coco a festeggiare sul 6-3.

Leggendo le statistiche, i 47 errori gratuiti di Sabalenka descrivono in maniera chiara la brutta prova della bielorussa, autrice di 14 vincenti. 27 invece i gratuiti di Gauff, con lo stesso numero di winners della sua rivale.