WTA Adelaide 2024, risultati 8 gennaio: cadono Badosa, Haddad Maia, Krejcikova e Paolini

La giornata delle lucky loser nel WTA 500 Adelaide 2024 di tennis: ben tre atlete, inizialmente eliminate nel turno decisivo delle qualificazioni e poi rientrate in main draw per dei forfait arrivati a tabellone compilato avanzano al secondo turno e tra coloro che nel fanno le spese c’è anche Jasmine Paolini.

L’azzurra cede alla spagnola Cristina Bucsa, che si impone con un duplice 6-3 e si regala gli ottavi di finale contro la numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina. Le altre lucky loser ad avanzare sono la romena Ana Bogdan, che piega la britannica Katie Boulter per 6-3 6-4, e la statunitense Bernarda Pera, che supera in rimonta la spagnola Paula Badosa e vince per 3-6 6-2 6-3, guadagnandosi il derby agli ottavi contro la connazionale Jessica Pegula, numero 2 del tabellone.

Avanzano agli ottavi anche due qualificate russe, che eliminano due teste di serie: successi per Anna Kalinskaya, che piega la numero 4, la ceca Barbora Krejcikova, per 7-5 3-6 7-5, e per Anastasia Pavlyuchenkova, che supera la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 5, per 6-3 6-4. Il derby ucraino, infine, premia Marta Kostyuk, che batte la connazionale Anhelina Kalinina per 7-6 (3) 6-1.

WTA 500 ADELAIDE 2024 – RISULTATI 8 GENNAIO

Bernarda Pera (USA, LL) b. Paula Badosa (Spagna) 3-6 6-2 6-3

Ana Bogdan (Romania, LL) b. Katie Boulter (Gran Bretagna, Q) 6-3 6-4

Anna Kalinskaya (Russia, Q) b. Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca, 4) 7-5 3-6 7-5

Cristina Bucsa (Spagna, LL) b. Jasmine Paolini (Italia) 6-3 6-3

Marta Kostyuk (Ucraina) b. Anhelina Kalinina (Ucraina) 7-6 (3) 6-1

Anastasia Pavlyuchenkova (Russia, Q) b. Beatriz Haddad Maia (Brasile, 5) 6-3 6-4

Foto: LaPresse

