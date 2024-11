WTA Finals 2024, Swiatek domina con Kasatkina ed ora fa il tifo per Gauff

Ancora prima di scendere in campo per il suo terzo match alle WTA Finals 2024 a Riad, Iga Swiatek sapeva di non avere il proprio destino tra le mani, ma che in ogni caso la sua qualificazione alle semifinale era completamente affidata a Coco Gauff e all’esito della partita contro Barbora Krejcikova. Swiatek ha comunque fatto il suo, dominando contro la russa Daria Kasatkina, entrata in gioco dopo il ritiro di Jessica Pegula, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1 6-0 in appena 53 minuti di gioco.

Swiatek si trova ora a dover tifare assolutamente per Gauff, che l’aveva battuta per 6-3 6-4 nella seconda giornata. La polacca si qualificherebbe per le semifinali solo in caso di vittoria dell’americana contro Krejcikova; mentre un successo della ceca metterebbe la parola fine alla stagione di Swiatek.

Non c’è davvero mai stata partita, con Kasatkina che sicuramente non aveva le motivazioni giuste. Dall’altra parte Swiatek ha completamente dominato, strappando il servizio nel secondo e nel quarto game alla russa, allungando poi sul 5-0 e andando a chiudere il primo set sul 6-1.

Ancora più il secondo set, dove il dominio della numero due del mondo è stato ancora più evidente. La polacca ha ottenuto il break nel primo, terzo e quinto game, lasciando addirittura a zero Kasatkina. Swiatek chiude sul 6-0 ed ora resta a guardare cosa farà Gauff.