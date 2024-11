WTA Finals 2024, Jessica Pegula si ritira e non giocherà il terzo match: al suo posto Kasatkina

Jessica Pegula si ritira dalle WTA Finals 2024. La statunitense non si è presentata nelle migliori condizioni di forma all’appuntamento di fine anno ed è già eliminata dopo le due sconfitte nette contro Coco Gauff e Barbora Krejcikova, non riuscendo ad opporre particolare resistenza.

Domani la statunitense avrebbe dovuto giocare contro Iga Swiatek l’ultimo incontro del girone, importante per la polacca per la qualificazione, mentre insignificante se non per i punti e per i solidi per la numero 6 del ranking mondiale.

Pegula che non giocherà per un infortunio al ginocchio sinistro: al suo posto scenderà in campo Daria Kasatkina, prima riserva a Riad. Nessuna chance di qualificazione alla semifinale per la russa, ma sicuramente un’occasione per raccogliere un assegno e, in caso di vittoria, ben 200 punti.