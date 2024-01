ATP Auckland 2024, scivolano Shelton e Fils: a giocarsi la finale Taro Daniel e Alejandro Tabilo

Il torneo ATP di Auckland non vivrà la finale che si aspettava e che avrebbe probabilmente voluto vedere. Niente sfida tra le due rising star del torneo, Ben Shelton e Arthur Fils, cadute in semifinale: saranno invece Taro Daniel ed Alejandro Tabilo a giocarsi il trofeo sul cemento australiano.

Partiamo dal giapponese, che ha saputo disinnescare la potenza del giovane americano e anzi ha saputo mettere la partita sui propri ritmi grazie ad un’ottima resa al servizio, con cui ha vinto l’81% dei punti con la prima ed il 62% con la seconda, sapendosi difendere con le unghie e con i denti nelle poche occasioni concesse e sfruttando al meglio le poche aperture lasciate da Shelton, tornando a giocarsi una finale dopo cinque anni e mezzo.

Per Tabilo è la prima volta invece che arriva a giocarsi un torneo nell’ultimo atto, a ventisei anni abbondantemente compiuti. Partito dalle qualificazioni, ha sicuramente approfittato anche di un po’ di freschezza fisica in più per essere arrivato in semifinale senza giocare dopo il forfait di Cameron Norrie, ma dopo aver dominato il primo set ha avuto il merito di rimanere sul pezzo e resistere al ritorno di Fils.

Nessuno scontro tra di loro in carriera, nemmeno nei Challenger, e si ritrovano direttamente di fronte per dare una piccola, importante svolta alla propria carriera.

ATP AUCKLAND 2024, RISULTATI 12 GENNAIO

T. Daniel b. B. Shelton 7-5 7-6

A. Tabilo b. A. Fils 6-2 7-5

Foto: LaPresse

