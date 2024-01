Volley, Trento cancella quattro set-point ed espugna Lubiana in Champions League: Magalini splendido, pass per i quarti

Trento ha sofferto più del previsto nella tana del Lubiana, ha dovuto annullare quattro set-point (non consecutivi) nella prima frazione e poi è riuscita a prendere progressivamente il largo, vincendo per 3-0 (32-30; 25-16; 25-18) di fronte al pubblico dello Sportna Dvorana Tivoli. I Campioni d’Italia hanno così infilato la quinta vittoria consecutiva nella Champions League 2023-2024 di volley maschile e hanno matematicamente conquistato il primo posto nel gruppo B con una giornata di anticipo (5 successi e 15 punti, 2 affermazioni di vantaggio sul Tours), che garantisce l’accesso diretto ai quarti di finale.

La capolista della Superlega proseguirà il cammino nella massima competizione continentale, l’obiettivo sarà vincere anche l’ultima partita contro l’Asseco Resovia per garantirsi un tabellone sulla carta migliore nella fase a eliminazione diretta. I dolomitici hanno sofferto soltanto nel primo set, terminato dopo una lunga serie ai vantaggi, ma nel resto del confronto è emerso il maggior tasso tecnico degli ospiti rispetto alla poco quotata compagine slovena, che non ha ancora vinto partite in questa edizione del torneo.

A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Kamil Rychlicki (11 punti, 67% in fase offensiva), gli schiacciatori Daniele Lavia (10 punti, 53% in attacco, 31% in ricezione) e Giulio Magalini (top scorer con 12 punti, 2 muri e il 53% in attacco), che oggi ha preso il posto di Alessandro Michieletto. Buona regia di Riccardo Sbertoli, al centro Marko Podrascanin (7 punti, 3 muri) e Jan Kozamernik (4 punti), il libero Domenico Pace ha chiuso con il 46% di ricezione positiva. Tra le fila del Lubiana i migliori sono stati le vecchie conoscenze Nikola Gjorgiev (15) e Alen Sket (11).

Foto: Photo LiveMedia/Duilio Della Libera

