LIVE Civitanova-Al Ahly, Mondiale per club volley in DIRETTA: spareggio da dentro o fuori

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida del Mondiale per Club maschile 2024 di pallavolo tra Lube Civitanova e Al Ahli. E’ la Sabiazinho Arena di Uberlandia a ospitare dal 10 al 15 dicembre la manifestazione che assegna il trofeo iridato alla miglior squadra di club e non sono mancate le sorprese nella prima fase con le squadre brasiliane in difficoltà e le iraniane sugli scudi finora. La formula prevede due gironi all’italiana da quattro squadre ciascuno, le semifinali incrociate fra le due squadre meglio classificate di ogni girone e le finali domenica 15.

La Lube Civitanova si gioca la qualificazione con la squadra egiziana che a sorpresa ha superato i padroni di casa del Praia Clube al debutto e oggi con una vittoria potrebbe andarsi a prendere la qualificazione in semifinale. Civitanova ha debuttato con la rocambolesca sconfitta contro gli iraniani del Sirjan che hanno già conquistato il primo posto in classifica e dunque in caso di vittoria i marchigiani andrebbero ad affrontare l’Itas Trentino in semifinale. Civitanova ha riscattato la brutta prova all’esordio battendo 3-0 i padroni di casa del Praia Clube e dunque oggi hanno bisogno di un successo con qualsiasi punteggio per superare il turno da secondi in classifica. L’Al Ahly, formazione egiziana, lo scorso anno ha vinto tutte le competizioni a cui ha partecipato, campionato, Coppa e Supercoppa egiziana e Champions League africana battendo in finale i tunisini del Bouloudia Boussalem. La squadra allenata da Fernando Munoz Benitez è già da una decina di giorni in Brasile dove sta preparando questo torneo visto che il campionato egiziano è fermo. Squadra molto esperta, anche con qualche quarantenne giramondo, quella africana, capace di offrire sprazzi di buon volley.

Gli alzatori sono Abdallah Bekhit, 41 anni e un passato anche in Italia con Treviso nel 2006/07 e Montichiari nel 2007/08, alla ottava stagione nell’Al Ahly e Hossam Youssef, 34 anni, bandiera della squadra del Cairo. L’opposto è Ahmed Salah, 40 anni, alla quarta stagione al Cairo, ex Halkbank, Galatasary e Kalinigrad e il 21enne Zyad Osama, proveniente dall’Al-Ahli,

Le bande sono Muhammed Asran, classe 1996, al quarto anno all’Al Ahly, Ahmed Azab Abdelrahman, 24 anni, arrivato due stagioni fa dal Petroljet SC e Youssef Amdy Awad che ha giocato in spiaggia allo Stade Poitein e Mustafa Jaber. I centrali sono Abd Elhalim 36 anni, da sempre all’Al Ahly così come Abdelrahman Seoudy, 27 anni, Khaled Adel, 28 anni, arrivato in estate dall’Alexandria Sporting Club e Mohamed Osman Elhaddad, arrivato due stagioni fa dal Petroljet SC. I liberi sono Mohammed Ramadan, 29 anni, che ha sempre vestito questa maglia e il cubano Yonder Garcia approdato in Egitto nel 2022 dopo tanti anni nelle file dei Capitalinos de La Habana.

