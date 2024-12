Dove vedere in tv Trento-Civitanova, Mondiale per club volley: orario semifinale, programma, streaming

Oggi sabato 14 dicembre (ore 21.00) si gioca Trento-Civitanova, semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. A Uberlandia (Brasile) andrà in scena l’attesissimo derby da dentro o fuori: chi vince si regala l’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra i brasiliani del Sada Cruzeiro e gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian, mentre gli perde dovrà accontentarsi di lottare per il terzo posto in questa rassegna iridata. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso ed equilibrato, anche se le due squadre arrivano all’appuntamento dopo un cammino decisamente differente.

Trento ha infatti vinto di forza i primi due incontri con gli iraniani dello Shahdab Yazd e gli argentini del Ciudad Volley, cedendo poi al Sada Cruzeiro al tie-break quando era già certo del primo posto nel proprio girone. Civitanova ha invece perso all’esordio con il Foolad Sirjan, si è poi imposta sui brasiliani del Praia Clube e infine è riuscita ad avere la meglio sugli egiziani dell’Al Ahly lasciando sul piatto un set. I dolomitici partiranno con i favori del pronostico e andranno a caccia del loro sesto titolo iridato della storia, ma l’ultimo scontro diretto, disputato poche settimane fa in Superlega, è stato vinto dalla Lube, desiderosa di alzare al cielo il trofeo per la seconda volta.

Trento si affiderà agli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, all’opposto Kamil Rychlicki (con l’opzione Gabi Garcia a disposizione), al regista Riccardo Sbertoli, ai centrali Marco Pellacani e Flavio Gualberto. Civitanova si metterà nelle mani del bomber Adis Lagumdzija e dei martelli Aleksandar Nikolov e Mattia Bottolo sotto l’impulso del palleggiatore Mattia Boninfante, al centro Marko Podrascanin e Barthelemy Chinenyeze, Fabio Balaso il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Trento-Civitanova, semifinale del Mondiale per Club 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Uberlandia sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO TRENTO-CIVITANOVA OGGI, SEMIFINALE MONDIALE VOLLEY

Sabato 14 dicembre

Ore 21.00 Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta streaming su VBTV e DAZN

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.