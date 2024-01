Volley, tre super sfide nella 15° giornata di Superlega. Spicca Piacenza-Trento

E’ una delle giornate più attese della stagione dagli appassionati, la 15ma di Superlega che presenta un menu ricchissimo con ben tre sfide di alto livello che potrebbero essere anche anticipi dei play-off scudetto.

I fari sono puntati su Piacenza dove si affrontano due delle tre formazioni che hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale della Champions League vincendo il proprio girone. La Gas Sales Bluenergy che ha espugnato Berlino mercoledì sera completando l’operazione primo posto nel gruppo e l’Itas Trentino che ha perso la sua prima partita in Champions, la terza stagionale, cedendo al tie break ai polacchi dell’Asseco Resovia. Da una parte la terza forza del campionato, dall’altra la capolista che si trva di fronte il primo duro ostacolo da superare nel girone di ritorno. Squadre in campo alle 16.00.

Non avrà vita facile anche la seconda della classe, la Sir Susa Vim Perugia che sarà di scena sul campo del Valsa Group Modena. Proprio dal successo degli umbri nei quarti di Coppa Italia è scattata la rivolta dei tifosi a Modena contro proprietà e squadra culminata poi con la figuraccia dei gialloblù tra le mura amiche contro Verona due settimane fa. Il club modenese ha serrato le fila e domenica scorsa la squadra ha cambiato passo andando a vincere, pur fra grandi sofferenze, su un campo non facile come quello di Monza e contro una delle corazzate del campionato i modenesi vogliono riconciliarsi con il proprio pubblico e magari dimostrare di valere di più di quanto non reciti la classifica attuale. Squadre in campo nell’unico anticipo in programma domani, sabato 20, alle 18.00.

La terza sfida stellare vede in campo le due formazioni che condividono la quarta piazza: la Lube Civitanova, che mercoledì ha messo il sigillo contro il Greenyard Maaseik sulla vittoria del girone in Champions e l’Allianz Milano che invece giovedì è uscita di scena negli ottavi di finale di Coppa Cev lasciando via libera allo Zawiercie. C’è il quarto posto in palio ma non solo: entrambe le formazioni hanno disputato una prima parte di stagione in altalena e una vittoria nella sfida diretta in programma domenica alle 18.00, potrebbe essere il trampolino di lancio in vista della volata finale.

Due le sfide dove si incrociano la lotta per un posto nei play-off e quella per la salvezza: a Verona alle 18.00 la Rana ospita il fanalino di coda Farmitalia Catania in una partita da non sbagliare per non rischiare di finire fuori dalle prime otto, mentre a Taranto la Gioiella Prisma a caccia di pesanti punti salvezza, ospita la Mint Monza che in settimana ha superato il turno in Challenge Cup e non può più sbagliare anche lei per non farsi risucchiare da chi la insegue in classifica.

Lo spareggio salvezza anticipato è in programma a Cisterna alle 19.00 dove la squadra laziale ospita il Padova. Squadre divise da 2 punti con Cisterna a quota 13 quart’ultimo e Padova a 11 punti penultimo: sfida dall’esito incertissimo.

Foto Ipa