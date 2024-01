Volley, quante trappole per le big nei quarti di Coppa Italia. Che sfide Monza-Civitanova e Perugia-Modena!

Lo spettacolo non mancherà di certo in quattro partite senza appello tra le migliori otto squadre di una Superlega in cui le sorprese sono spesso dietro l’angolo: sono i quarti di finale di Coppa Italia che si disputano tra domani, mercoledì 3 e giovedì 4 gennaio e che decreteranno le quattro protagoniste della final four in programma all’Unipol Arena di Bologna il 27 e 28 gennaio per assegnare il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa vinta da Perugia.

Tre i match in programma domani sera, alle 20.00 si parte con Mint Monza-Lube Civitanova, che si sono trovate di fronte non più tardi del 30 dicembre per la sfida della prima di ritorno che ha premiato i marchigiani, bravi a sbancare il Palasport Monzese con il punteggio di 3-1 e a vendicare la sconfitta subita all’esordio del campionato. Un risultato che ha permesso alla squadra di Blengini di scavalcare il classifica la formazione monzese al quarto posto. Partita che si preannuncia molto equilibrata con l’ago della bilancia che potrebbe diventare l’ex più atteso, il turco Lagumdzija, due anni fa a Monza e attualmente opposto di Civitanova.

Alle 20.30 a Trento, l’itas, una sola sconfitta finora in campionato, ospita la Rana Verona che proverà a fare il colpaccio. La squadra di Soli parte con i favori del pronostico ma Verona, nella gara secca, è formazione da prendere con le molle, anche perché, dopo un periodo difficile, arriva da ben quattro successi consecutivi, che hanno permesso alla formazione di Stoytchev di agganciare l’ottavo posto in extremis.

Sempre alle 20.30 a Piacenza va in scena la sfida che decise la Coppa Italia dello scorso anno fra la Gas Salex Bluenergy, detentrice del titolo e l’Allianz Milano che lo scorso anno fu la grande sorpresa della manifestazione. I milanesi stanno bene e arrivano dalla netta vittoria del Mediolanum Forum contro Modena che ha regalato loro il sesto posto in classifica, mentre Piacenza prosegue la sua marcia a ridosso della coppia di testa in campionato, a un solo punto da Perugia, si preannuncia come grande protagonista della seconda parte del campionato e ovviamente vuole centrare l’accesso alla final four di Coppa Italia.

Domani sera alle 20.30 si chiude la due giorni dei quarti con una sfida tra due “nobili” del volley italiano, la Sir Susa Vim Perugia e la Valsa Group Modena. per i valori attualmente in campo l’impressione è che Perugia non incontrerà troppe difficoltà ma Modena ha un tasso tecnico tale da poter cambiare marcia da un momento all’altro e potrebbe ritrovare lo smalto apparentemente perduto proprio in occasione di un grande appuntamento come quello del PalaBarton.

Foto Ipa

