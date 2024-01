Volley, Monza firma l’impresa e vola in finale di Coppa Italia! Ribaltata Trento, prima volta storica

Monza ha firmato un’impresa strabiliante nella semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. I brianzoli hanno infatti sconfitto Trento per 3-2 (23-25; 25-13; 23-25; 25-23; 15-9) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna) e si sono qualificati per l’atto conclusivo, che domani (domenica 28 gennaio, ore 16.00) metterà in palio il trofeo. I ragazzi di coach Massimo Eccheli se la dovranno vedere contro la vincente di Perugia-Milano.

Il Vero Volley è riuscito a risalire da una situazione di punteggio disperata. Sotto per 2-1 e 20-16, Monza sembrava spacciata. Gli uomini in blu hanno però recuperato dal 20-23, hanno trascinato la contesa al tie-break e hanno dominato il parziale decisivo. I Campioni d’Italia si sono inchinati proprio a un passo dalla meta e hanno mancato l’appuntamento con la terza finale consecutiva (andavano a caccia del quarto sigillo in questa competizione), mentre Monza si regala il primo atto conclusivo della propria storia (era alla prima Final Four).

Monza ha giocato in maniera decisamente concreta. Show di Eric Loeppky (21 punti, 2 muri, 2 ace) e Arthur Szwarc (16 punti, 2 muri), prestazione rimarchevole da parte del centrale Gianluca Galassi (16 punti, 3 muri, 3 ace) affiancato in reparto da Gabriele Di Martino (10 punti). Prova sontuosa da parte del regista Fernando Kreling, in doppia cifra anche il martello Stephen Maar (13). A Trento non è bastato l’opposto Kamil Rychlicki (21 punti), crollato proprio nel momento topico. Altalenanti i martelli Alessandro Michieletto (13 punti) e Daniele Lavia (17) sotto la guida di Riccardo Sbertoli.

Foto: Valerio Origo