Volley, Modena crolla sotto i colpi di Gardini e Porro! Padova, 3 punti d’oro nel posticipo della 16ma di Superlega

Padova vola, Modena crolla. Nel posticipo della 16ma giornata di Superlega la squadra veneta batte 3-1 la Valsa Group e conquista 3 punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Davide Gardini e Luca Porro sono stati decisivi nel successo della squadra di Cuttini che è partita forte vincendo meritatamente i primi due set, ha resistito al ritorno dei modenesi, guidati dal solito Juantorena e poi nel quarto set hanno messo cuore e tecnica in campo andando a conquistare un successo molto importante. Per Modena, invece, l’ennesima sconfitta di un periodo molto complicato che sembra non avere mai fine e che rischia di far finire gli emiliani addirittura fuori dalla zona play-off (ora sono ottavi a pari merito con Cisterna, nona).

Il primo set inizia all’insegna dell’equilibrio. E’ Modena a cercare di prendere un piccolo vantaggio sul 10-12 ma i padroni di casa tornano subito in parità sul 14 pari. Si procede punto a punto fino al 22 pari, poi è la formazione veneta a trovare l’accelerazione giusta, prima con Gabi Garcia, poi con l’attacco vincente di Gardini a chiudere una lunga azione e infine con l’errore di Davyskiba che regala ai padroni di casa il 25-22.

Sulle ali dell’entusiasmo Padova scatta avanti 5-2 nel secondo set e tiene a distanza di sicurezza Modena fino al 13-9 con l’attacco vincente di Gardini. Modena prova a riordinare le idee e ci riesce con Davyskiba e Sapozhkov che riportano gli emiliani in parità a quota 15. Ne esce un finale di set spumeggiante con Sapozhkov che con un ace porta avanti gli emiliani (21-22) ma è Davide Gardini a ribaltare la situazione con un paio di attacchi vincenti e un ace, poi ci pensa Plak a muro a firmare il 2-0 per i veneti (25-23).

Nel terzo set la Valsa Group, spalle al muro, cambia formazione, rinuncia ad uno spento Sapozhkov, schiera Rinaldi in banda e Davyskiba opposto, reagisce e si porta avanti da subito tenendo a distanza i padroni di casa fino al 16-13. Padova si avvicina, Modena resta avanti, anche quando i veneti sembrano poter riaprire il set (22-21). I modenesi riescono a ripartire con Rinaldi e Davyskiba e chiudono 25-22 grazie all’errore in battuta di Gabi Garcia, accorciando le distanze.

In avvio di quarto set cambia di nuovo tutto. Gardini torna a fare la voce grossa assieme a Porro e Padova vola sul 7-3. I veneti restano nettamente avanti fino al 15-10 ma poi tirano il freno a mano e Modena ne approfitta, grazie al servizio e ad un ottimo Juantorena che riporta sotto i suoi fino al 18-18. Padova riparte e Gabi Garcia guida i suoi sul 23-20, Modena non molla, annulla due match ball ma l’errore al servizio di Bruno regala il successo ai padovani (25-23). Per Padova 24 i punti di Gardini, 16 di Porro e 13 di Gabi Garcia, in casa Modena 21 punti di Juantorena e 15 di Davyskiba non sono bastati.

