Volley: Michieletto guida Trento, Perugia replica con Giannelli. Piacenza crolla, Civitanova si salva

In serata si sono giocate cinque partite valide per la 16ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Trento ha sconfitto Milano per 3-0 (25-21; 25-19; 25-21) e si è confermata in testa alla classifica generale. Grande prestazione da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (16 punti) e dell’opposto Kamil Rychlicki (12), tra le fila di Milano i migliori sono stati gli attaccanti Yuki Ishikawa (12) e Ferre Reggers (8). I Campioni d’Italia conservano tre punti di vantaggio su Perugia, che ha liquidato Taranto con un secco 3-0 (25-18; 25-23; 25-20): il regista Simone Giannelli (4 punti) ha mandato in doppia cifra Jaime Jesus Herrera (13), Kamil Semeniuk (12), Oleh Plotnytskyi (11) e Flavio Gualberto (11 punti, 6 muri!).

Seconda sconfitta consecutiva per Piacenza. I Lupi hanno perso in casa di una strabiliante Cisterna, che si è imposta per 3-1 (23-25; 25-23; 25-22; 25-19) e ha agganciato Modena all’ottavo posto in classifica (i Canarini giocheranno domani sera contro Padova). Theo Faure (25 punti, 3 ace), Efe Bayram (17 punti, 3 ace) e Pavle Peric (14) sono stati superlativi contro i biancorossi guidati da Ricardo Lucarelli (20 punti), Robertlandy Simon (11) e uno spento Yuri Romanò (6), sempre terzi in graduatoria ma ora a -11 dalla vetta.

Civitanova ha saputo rimontare da 1-2 contro Catania e ha vinto al tie-break. La Lube si è imposta per 3-2 (13-25; 25-14; 26-28; 25-15; 15-10) e ha infilato la seconda vittoria di fila, confermandosi al quarto posto a -3 da Piacenza. In grande spolvero lo schiacciatore Aleksandar Nikolov (17 punti), l’opposto Adis Lagumdzija (13), i centrali Barthelemy Chineneyze (18 punti) e Simone Anzani (11 punti, 6 muri) contro il sestetto siciliano guidato da Paul Buchegger (27 punti) e Jacopo Massari (17).

Strepitosa rimonta da parte di Verona, che è risalita da 0-2 e ha sconfitto Monza per 3-2 (23-25; 24-26; 25-23; 25-22; 15-11). Prova straripante di Rok Mozic (25 punti) e Noumory Keita (19) contro Arthur Szwarc (20) e Stephen Maar (19). Di seguito i risultati della 16ma giornata della Superlega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Farmitalia Catania vs Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-13; 14-25; 28-26; 15-25; 10-15)

Mint Vero Volley Monza vs Rana Verona 2-3 (25-23; 26-24; 23-25; 22-25; 11-15)

Cisterna Volley vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (23-25; 25-23; 25-22; 25-19)

Itas Trentino vs Allianz Milano 3-0 (25-21; 25-19; 25-21)

Sir Susa Vim Perugia vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-18; 25-23; 25-20)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Trento 43 punti, Perugia 40, Piacenza 32, Civitanova 29, Milano 26, Verona 25, Monza 25, Modena 19*, Cisterna 19, Padova 11*, Taranto 11, Catania 5.

Foto: Photo Live Media/Roberto Tommasini