Volley, l’Italia si qualifica agli Europei Under 20. Under 18 sconfitte nelle finali dei Wevza

L’Italia ha vinto il torneo Wevza andato in scena al PalaMinardi di Ragusa e si è qualificata agli Europei Under 20 di volley femminile, che si disputeranno dal 5 al 17 agosto tra Irlanda e Bulgaria. La nostra Nazionale ha sconfitto la Spagna per 3-2 (25-23; 25-18; 25-27; 24-26; 15-12) in una pirotecnica finale, imponendosi al tie-break dopo essere stata in vantaggio per 2-0 e non aver concretizzato due match point sul 24-22 del terzo parziale.

L’opposto Merit Adigwe è stata previata come MVP della manifestazione, grazie anche ai 30 punti messi a segno nell’atto conclusivo. In luce anche Linda Manfredini (20 punti, premiata come miglior centrale del torneo) ed Erika Esposito (15 punti, miglior schiacciatrice della kermesse) sotto la regia di Safa Allaoui (miglior palleggiatrice dell’evento). A completare il sestetto la schiacciatrice Giorgia Amoruso (15 punti), la centrale Maia Carlotta Monaco e il libero Anna Bardaro.

Le Under 18 sono invece state sconfitte nelle finali dei Wevza. Le ragazze hanno perso la finale contro il Belgio per 3-1 (25-15; 25-15; 25-27; 25-23). Tosini (13), Peroni (13), Bovolenta (9) e compagne non hanno potuto nulla contro le padrone di casa, trascinate da Vlahovic (21 punti) e Radovic (18) di fronte al proprio pubblico di Herentals. I ragazzi sono stati sconfitti dalla Francia per 3-2 (25-18; 25-18; 22-25; 23-25; 15-12), capitolando al tie-break dopo aver rimontato dallo 0-2. Zlatanov (26 punti, miglior schiacciatore del torneo), Ciampi (10), Garello (14), Porro (miglior palleggiatore dell’evento) e compagni hanno ceduto a Duflos-Rossi (26) e Jokanovic (20) a Francoforte (Germania). Rinviato così l’appuntamento con il pass per la rassegna continentale di categoria.

Foto: Federvolley

