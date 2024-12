Volley femminile, le migliori italiane della 12ma giornata di A1: Antropova vince il duello da urlo, Adigwe risplende

MIGLIORI ITALIANE 12MA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

EKATERINA ANTROPOVA: prestazione semplicemente magistrale da parte dell’opposto, che vince ampiamente lo scontro diretto con Paola Egonu e trascina Scandicci alla vittoria nel big match contro Milano. La bomber mette a segno 34 punti (3 muri e 5 ace) con il 45% in fase offensiva, confermandosi in stato di grazia.

MERIT ADIGWE: Daniele Santarelli dà un po’ di respiro alla stella Isabelle Haak e si affida alla giovane opposto, che si fa ben valere fin dai primi scambi nella partita vinta da Conegliano contro Firenze: 16 punti con il 67% in attacco e impatto decisamente positivo.

CRISTINA CHIRICHELLA: viene premiata come MVP in occasione della vittoria di Conegliano contro Firenze, mettendosi in bella mostra con dieci punti (un muro, 80% in attacco): la prima parte di stagione è davvero di grande impatto per la centrale.

SONIA CANDI: Vallefoglia perde al tie-break contro Novara, ma la centrale si esalta e mette a segno 10 muri. Prestazione davvero straripante, con 18 punti complessivi e il 62% in fase offensiva.

FEDERICA SQUARCINI: Tatiana Tolok è la mattatrice del successo di Novara nella tana di Vallefoglia con 36 punti all’attivo, ma la centrale ci mette lo zampino con 13 sigilli (3 muri e 59% in attacco).

BEATRICE GARDINI: la schiacciatrice 21enne continua a convincere con la maglia di Perugia ed è impattante nel successo sul campo di Talmassons per 3-0 con i suoi 11 punti (3 ace) e il 67% in ricezione accanto alla bomber Anett Németh (21).

ANNA GRAY: Chieri continua a macinare buoni risultati, spinta dalla sua attaccante di punta che mette a segno 15 punti (6 muri, 58% in attacco) in occasione del 3-0 contro Pinerolo.

VITTORIA PIANI: mattatrice nella sfida vinta da Bergamo contro Cuneo, mettendo a segno 13 punti con il 42% in attacco e permettendo alle orobiche di restare brillantemente in zona playoff.