Volley femminile, Conegliano continua la corsa in Serie A1. Novara vince al tie-break, Tolok 36 punti

Conegliano prosegue nella sua marcia perentoria nella Serie A1 di volley femminile, travolgendo Firenze con un perentorio 3-0 (25-12; 25-22; 25-13) e infilando così la tredicesima vittoria consecutiva. Le Campionesse d’Europa e d’Italia si sono imposte di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e conservano la propria imbattibilità, confermandosi saldamente al primo posto con 39 punti all’attivo: le Pantere hanno 12 lunghezze di vantaggio su Milano e Scandicci, che hanno però disputato rispettivamente una e due partite in meno (domani è in programma lo scontro diretto tra lombarde e toscane).

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, capaci di infliggere a Firenze il quarto ko di fila (le toscane sono decime in graduatoria), hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali dei tre set e hanno chiuso rapidamente i conti. A riposo la bomber Isabelle Haak, la schiacciatrice Zhu Ting e la centrale Sarah Fahr, a fare la differenza sono state l’opposto Merit Adigwe (16 punti), i martelli Khalia Lanier (14) e Gabi (11), la centrale Cristina Chirichella (10). Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Stella Nervini (9) e Adhuljok John Majak Malual (6).

Novara si è invece imposta al tie-break nell’altro anticipo, riuscendo a espugnare il campo di Vallefoglia per 3-2 (27-29; 25-17; 25-17; 23-25; 19-17), dopo avere recuperato da 10-12 nella frazione decisiva e avere annullato un match-point sul 16-17. Le piemontesi hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva e si confermano al quarto posto in classifica generale, a -2 da Milano e Scandicci. Le marchigiane sono incappate nel quinto stop di fila, ma hanno almeno smosso la classifica e agganciato Bergamo in settima posizione.

Prestazione semplicemente maestosa di Tatiana Tolok, che ha messo a segno 36 punti (2 muri, 50% in attacco). In doppia cifra anche Mayu Ishikawa (17), Federica Squarcini (13 punti, 3 muri) e Lina Alsmeier (12). A Vallefoglia non sono bastate le attaccanti Erblira Bici (20) e Simone Lee (16) e la centrale Sonia Candi (18 punti, 10 muri!).