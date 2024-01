Volley, i migliori italiani della 15a giornata di Superlega. Michieletto sempre decisivo, si rivede Bottolo

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 15ª GIORNATA DI SUPERLEGA

SIMONE GIANNELLI Ancora una volta super in un big match. Vince il duello a distanza con Bruno e praticamente non commette errori nel tempio del PalaPanini.

ALESSANDRO MICHIELETTO Ormai la notizia è quando non riesce a fare la differenza. A Piacenza, contro la terza forza del campionato, chiude la sua partita con 18 punti, il 53% di positività in ricezione, il 62% in attacco e due muri.

GIANLUCA GALASSI Che partita del centrale azzurro che, su un campo difficile come Taranto, mette a terra 12 palloni, con il 77% in attacco e 2 muri.

MATTIA BOTTOLO Esce dalla naftalina della panchina e sfodera una grande prestazione nei set finali contro Milano. Chiude la sua prestazione con 13 punti all’attivo, il 67% di positività in ricezione, il 56% in attacco e un muro.

DANIELE MAZZONE Prezioso l’esperto centrale di Cisterna nella vittoria contro Padova. Chiude con 7 punti e soprattutto il 100% in attacco con un muro e un ace.

LEANDRO MOSCA Buona prova del centrale azzurro nella sfida casalinga contro Catania. Chiude con 10 punti all’attivo, il 57% in attacco e due muri.

