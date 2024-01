Volley femminile, Novara liquida il Voluntari e avanza in semifinale di Challenge Cup

Novara si è qualificata con grande disinvoltura alle semifinali della Challenge Cup di volley femminile, il terzo torneo europeo per importanza. Le piemontesi hanno surclassato il Voluntari 2005 di Bucarest con un perentorio 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) nel ritorno dei quarti di finale, imponendosi senza particolari patemi d’animo nella tana della poco quotata formazione rumena, dopo essersi imposte per 3-1 nel confronto d’andata disputato settimana scorsa di fronte al proprio pubblico del PalaIgor.

L’Igor Gorgonzola prosegue così la propria cavalcata in campo continentale e ora se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra le tedesche del Wiesbaden e le greche del PAOK Salonicco (le teutoniche hanno fatto loro il primo match per 3-0). Il sodalizio piemontese è indubbiamente il grande favorito per alzare al cielo il trofeo, molto probabilmente la rivale più accreditata è la compagine turca del Nilufer Bursa che, salvo sorprese, dall’altra parte del tabellone incrocerà le francesi del Neptunes Nantes.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Vita Akimova (16 punti, 2 muri, 50% in fase offensiva), supportata dalle schiacciatrici Greta Szakmary (12 punti, 2 muri, 48% in fase offensiva) e Caterina Bosetti (14 punti, 55% in attacco, 57% di ricezione positiva, 2 ace). Al centro si è distinta Cristina Chirichella (9 punti), affiancata da Sara Bonifacio (5) sotto la regia di Francesca Bosio, mentre il libero Eleonora Fersino ha chiuso con il 74% di ricezione positiva. Tra le fila del Voluntari le migliori sono state Anamarija Galic e Maria Matei (9 punti a testa).

Foto: IPA Agency