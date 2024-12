Volley femminile, Conegliano liquida il Plovdiv: quarta vittoria in Champions League, ora il Mondiale per Club

Conegliano ha sconfitto il Maritza Plovdiv con un secco 3-0 (25-18; 25-12; 25-19) e ha infilato la quarta vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa si sono imposte con disinvoltura di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, regolando la poco quotata compagine bulgara in appena 62 minuti di gioco.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli si confermano saldamente al comando del gruppo A con quattro successi (12 punti) davanti al Developres Resovia (tre affermazioni, 9 punti) e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime classificate dei cinque raggruppamenti (le seconde e la migliore terza disputeranno un playoff).

La partita odierna è stata a senso unico: le Pantere hanno preso il comando delle operazioni fin dalle battute iniziali dei tre set, non concedendo nulla alle avversarie in quella che era l’ultima uscita prima del Mondiale per Club. Settimana prossima, infatti, la corazzata veneta sarà protagonista ad Hangzhou per andare a caccia del terzo titolo iridato della propria storia, mentre l’avventura nella massima competizione continentale ripartirà il 9 gennaio sul campo delle poco quotate croate del Mladost Zagabria.

A mettersi maggiormente in luce è stata la bomber Isabelle Haak, autrice di 19 punti (3 muri, 58% in fase offensiva). In doppia cifra anche la schiacciatrice Zhu Ting (10 punti, 64% in attacco, 45% in ricezione) e la centrale Sarah Fahr (10 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz (2). Il martello Gabi ha messo a segno cinque punti (22% in attacco, 44% in ricezione), 8 punti (2 muri) per la centrale Cristina Chirichella (2), il libero Anna Bardaro ha chiuso con il 47% in ricezione al posto di Monica De Gennaro. Tra le fila del Plovdiv si è distinta Iva Dudova (18 punti), 6 punti a testa per Viktoria Koeva e Borislava Saykova.