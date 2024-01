Volley femminile, le migliori italiane della 17ma giornata di A1. Chirichella e Folie guidano l’esercito delle centrali

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 17ª GIORNATA DI SERIE A1

MARINA LUBIAN Letale in attacco e anche in battuta. Mette a terra palloni pesanti e alla fine arriva a 16 punti con 5 ace, 1 muro e il 56% di positività in attacco.

MARTA BECHIS Regge per gran parte della sfida il confronto con la fuoriclasse Wolosz e innesca spesso alla perfezione le sue attaccanti con intelligenza e sagacia tattica.

LAURA MELANDRI Decisivo l’apporto dell’esperta centrale romagnola nella vittoria importantissima in chiave salvezza. Chiude il match con 9 punti, l’88% in attacco e 2 muri, e la permanenza in A1 è più vicina.

CRISTINA CHIRICHELLA Messi da parte definitivamente i problemi fisici, torna protagonista la centrale di Novara, che chiude il match contro Busto Arsizio con 13 punti all’attivo, 2 muri, 3 ace e il 62% in attacco.

EMMA GRAZIANI Ancora una grande prestazione della centrale di Firenze, che contribuisce al successo su Trento con 9 punti, il 67% di positività in attacco e 3 muri.

RAPHAELA FOLIE Milano sbanda, rischia, ma ci pensa l’esperta centrale a riportare l’Allianz sulla strada giusta ed a tenere il passo della capolista Conegliano. Chiude con 14 punti all’attivo, il 67% in attacco e 4 muri.

SARA ALBERTI Fondamentale il suo apporto in termini numerici per il successo di Scandicci a Casalmaggiore: 10 punti, l’80% in attacco e due muri.

Foto LiveMedia / Valerio Origo