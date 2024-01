Volley femminile, Conegliano strapazza Cuneo: Haak e Lubian sugli scudi, Pantere prime in Serie A1

Conegliano ha sconfitto Cuneo con un secco 3-0 (25-22; 25-21; 25-19) nell’incontro valido per la quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte in maniera schiacciante di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, contenendo le avversarie nel serrato corpo a corpo nel finale di primo set e poi giganteggiando con disinvoltura negli altri parziali.

Le Pantere hanno così difeso la propria imbattibilità nel torneo (quindici successi) e si confermano al comando della classifica generale con 44 punti, ovvero sette lunghezze di vantaggio su Scandicci e otto su Milano (attesa in serata dall’incrocio con il fanalino di coda Trento). Le piemontesi sono incappate nella quinta sconfitta nelle ultime sei uscite e restano undicesime, a +4 sulla zona retrocessione.

A mettersi maggiormente in luce è stata l’opposto Isabelle Haak (16 punti), spalleggiata dalle schiacciatrici Kathryn Plummer (10) e Kelsey Robinson (6) sotto la regia di Joanna Wolosz (5). In doppia cifra la centrale Marina Lubian (12 punti, 2 muri, 2 ace), affiancata in reparto da Sarah Fahr (9 punti, 2 muri, 2 ace). A Cuneo non è bastata la verve di Terry Enweonwu (13 punti, 2 muri, 2 ace), 1 punto per Anna Haak (sorella di Isabelle), 7 per Amandha Sylves.

Foto: LiveMedia/Biagio Ruggieri

