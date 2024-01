Volley femminile, Conegliano schianta Scandicci nel big match: Antropova batte Haak, ma le Pantere volano

Conegliano ha surclassato Scandicci con un perentorio 3-0 (25-15; 25-21; 25-16) nel big match della 18ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia si sono imposte in maniera autoritaria di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, dominando il primo e il terzo set, mentre nella seconda frazione hanno recuperato dal 18-14 con un midiale rush conclusivo.

Le Pantere hanno così confermato l’imbattibilità nel torneo e hanno infilato la 18ma vittoria consecutiva, allungando provvisoriamente in testa alla classifica generale: sei punti di vantaggio su Milano, che domani risponderà contro Bergamo. Scandicci incappa invece nel quarto ko di questa annata agonistica e si trova in terza posizione a dieci punti di distacco dalla capolista, domani potrebbe subire il sorpasso da parte di Novara se le pimeontesi vinceranno contro il fanalino di coda Trento.

L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 15 punti (3 ace). In grande spolvero anche le centrali Sarah Fahr (12 punti, 2 muri, 3 ace) e Marina Lubian (12 punti, 3 muri, 2 ace), in doppia cifra anche le schiacciatrici Kelsey Robinson (11) e Kathryn Plummer (11) sotto la regia di Joanna Wolosz. A Scandicci non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (16 punti) in diagonale con la palleggiatrice Maja Ognjenovic, non hanno brillato i martelli Zhu Ting (7) e Britt Herbots (5), 6 punti per la centrale Ana Carolina Da Silva affiancata da Linda Nwakalor (4).

Foto: LiveMedia/Duilio Della Libera